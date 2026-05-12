Pravilo 30:30 spasava život! Meteorolog otkriva šta morate da uradite kad vidite prvu munju

Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje da je pred nama izuzetno promjenljiv period i da će nam "kiša prosto dosaditi".

Ivan Ristić posebno upozorava na mogućnost formiranja opasnih oblaka južnije od najvećih rijeka u Srbiji.

"Najviše šanse za nepogode i možda neku superćeliju biće južnije od Save i Dunava, na liniji od Mačve preko Šumadije do Braničeva", najavio Ristić.

Moguć i snijeg na Kopaoniku

Ističe da su velike šanse da na Kopaoniku ponovo padne neka pahulja.

Ristić predviđa da će ovaj promjenljivi period, gdje ćemo na svaka tri dana imati smjenu sunca i oluja, potrajati do kraja maja.

Građanima savjetuje pravilo 30:30

S obzirom na to da ulazimo u period sa učestalim grmljavinama, Ristić apeluje na oprez jer je grom izuzetno opasan.

On savjetuje građane da se pridržavaju pravila 30:30.

" Kada vidite munju, počnite da brojite do prve grmljavine. Ako je razmak 30 sekundi ili manje, oluja je preblizu i odmah potražite zaklon", izjavio je Ristić.

Takođe, preporuka je da ostanete na sigurnom mjestu najmanje 30 minuta nakon posljednje čujne grmljavine.

(Blic)