Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

Snažno nevrijeme pogodilo je danas oko podneva područje Zagreba, gdje su jaki udari vjetra izazvali brojne probleme u saobraćaju i materijalnu štetu u centru grada.

Nakon što je snažna oluja s gradom i snijegom prethodno zahvatila dijelove Slovenije, olujna fronta nastavila se kretati prema Hrvatskoj. U Zagrebu se u veoma kratkom periodu vrijeme potpuno promijenilo, vedro i sunčano jutro zamijenili su tamni oblaci, jak vjetar i obilna kiša.

Na fotografijama iz centra grada vidi se kako je vjetar rušio štandove i razbacivao prazne gajbe na pijaci, dok su se prodavači i prolaznici pokušavali skloniti od nevremena. U pojedinim dijelovima grada zabilježena je i pojava grada.

Jak vjetar lomio je grane i obarao stabla na više lokacija, što je izazvalo poteškoće u javnom prevozu. Zbog padova stabala i oštećenja elektro mreže, došlo je do prekida tramvajskog i autobuskog saobraćaja na pojedinim linijama, piše Kliks.

Prema informacijama nadležnih službi, tramvajski saobraćaj bio je privremeno obustavljen na dijelovima Savske i Maksimirske ceste, dok su pojedine autobuske linije takođe preusmjerene ili privremeno ukinute zbog stabala koja su pala na kolovoz.

Za područje Zagreba ranije je izdato i narandžasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika. Meteorolozi upozoravaju da bi nestabilno vrijeme moglo potrajati i tokom ostatka dana.