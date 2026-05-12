Iz prodaje se hitno povlači jedan začin

12.05.2026 14:35

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače da se iz predostrožnosti hitno povlači iz prometa proizvod Derma mljeveni cimet, lotT 280415, sa rokom upotrebe do do 15. 04. 2028. godine.

Pakovanje je neto količine jednog proizvoda od 30 i 70 grama. Cimet se povlači iz upotrebe zato što je utvrđeno da sadrži bakteriju Bacillus cereus. Proizvod nije u skladu s Uredbom EU po pitanju bezbjednosti hrane.

Zemlja porijekla je Madagaskar, a dobavljač Chili produkt iz mađarskog Szegeda. Proizvod je na hrvatsko tržište u promet stavila varaždinska firma Derma. Zasad nije poznato je li cimet bio samo u njihovim maloprodajnim objektima ili i u drugim trgovačkim lancima.

Kako ističu infektolozi, bakterija Bacillus cereus može izazvati proliv i povraćanje, a stanje se posebno može zakomplikovati kod male djece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Trovanje hranom obično traje samo 24 sata i većina ljudi se potpuno oporavi. U tom je slučaju riječ je o crijevnoj infekciji koju može pratiti proliv i povraćanje. No, bakterija može uzrokovati i infekciju van probavnog trakta, ali vrlo rijetko. Tada se stanje može dodatno zakomplikovati.

Najpoznatiji slučaj kontaminiranja ovom bakterijom dogodio se nedavno s dječijom hranom poznatih svjetskih proizvođača.

(Poslovni dnevnik.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Hrvatska

začini

povučen začin iz prodaje

tržište

