Novi detalji drame u Mladenovcu: Ivica pregazio Miloša zbog osmjeha

12.05.2026 14:16

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Istraga stravičnog incidenta koji se dogodio u nedjelju u ulici Kralja Petra Prvog u Mladenovcu otkrila je nevjerovatan motiv sukoba.

Ono što je počelo kao banalna rasprava unutar prodavnice, završilo se pokušajem ubistva naočigled svjedoka.

"Što me tako gledaš?"

Prema najnovijim informacijama, sukob između Ivice Đ. (47) i Miloša A. (40) počeo je u objektu zbog pogleda i osmjeha. Verbalna čarka iz radnje preselila se na parking, gdje je situacija potpuno eskalirala.

Očevici i snimci nadzornih kamera potvrđuju brutalnost napada. Ivica Đ. je u bijesu sjeo u svoj automobil marke "pežo" i direktno naletio na Miloša.

Miloš je od siline udarca završio na haubi automobila.

Umjesto da zakoči, Ivica je nastavio da vozi nekoliko metara sa Milošem na haubi.

Kada je Miloš konačno spao sa vozila, zadobio je stravične povrede glave i tijela.

"Sve se desilo brzo. Vidjelo se da vozač ne namerava da stane. Čovjek na haubi se grčevito držao, a onda je samo skliznuo pod auto", navodi izvor blizak istrazi.

Miloš u kritičnom stanju, Ivica iza rešetaka

Miloš A. je sa nagnječenjem mozga i prelomom ključne kosti hitno smješten u Urgentni centar na odjeljenje Šok E. Ljekari mu se i dalje bore za život.

Policija je odmah uhapsila Ivicu Đ., kome je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, a provjerava se i da li je napadač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u trenutku jezivog čina, prenosi Telegraf.rs.

