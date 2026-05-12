Novi detalji drame u Mladenovcu: Ivica pregazio Miloša zbog osmjeha

Autor:ATV
Komentari:0
Istraga stravičnog incidenta koji se dogodio u nedjelju u ulici Kralja Petra Prvog u Mladenovcu otkrila je nevjerovatan motiv sukoba.
Ono što je počelo kao banalna rasprava unutar prodavnice, završilo se pokušajem ubistva naočigled svjedoka.
Prema najnovijim informacijama, sukob između Ivice Đ. (47) i Miloša A. (40) počeo je u objektu zbog pogleda i osmjeha. Verbalna čarka iz radnje preselila se na parking, gdje je situacija potpuno eskalirala.
Očevici i snimci nadzornih kamera potvrđuju brutalnost napada. Ivica Đ. je u bijesu sjeo u svoj automobil marke "pežo" i direktno naletio na Miloša.
Umjesto da zakoči, Ivica je nastavio da vozi nekoliko metara sa Milošem na haubi.
Hronika
Tinejdžer iz Niša usmrtio starca na pješačkom: Mogao bi na dužu robiju
Kada je Miloš konačno spao sa vozila, zadobio je stravične povrede glave i tijela.
"Sve se desilo brzo. Vidjelo se da vozač ne namerava da stane. Čovjek na haubi se grčevito držao, a onda je samo skliznuo pod auto", navodi izvor blizak istrazi.
Miloš A. je sa nagnječenjem mozga i prelomom ključne kosti hitno smješten u Urgentni centar na odjeljenje Šok E. Ljekari mu se i dalje bore za život.
Policija je odmah uhapsila Ivicu Đ., kome je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, a provjerava se i da li je napadač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u trenutku jezivog čina, prenosi Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Region
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
19
37
19
37
19
29
19
26
19
22
Trenutno na programu