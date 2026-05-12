Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

Muškarac (68) je nastradao od povreda koje je zadobio usljed požara u vozilu kojim je upravljao, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Čačku.
"Vozilo citroen se brzo pretvorilo u buktinju. Vatrogasci su stigli na lice mjesta i uspjeli da izvuku muškarca, koji je nakon toga transportovan u Opštu bolnicu. Kako smo nezvanično čuli od ljudi koji su bili tu, muškarac se polio benzinom nakon što je prijavljen za porodično nasilje. Da li je u pitanju lažno prijavljivanje pa ga je to pogodilo ili ne... ne znamo o tome ništa", kaže za jedan od očevidaca.
Na licu mjesta je u toku uviđaj, prenosi b92.
