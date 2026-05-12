Elektro-Bijeljina: Sutra bez struje 1.200 potrošača

ATV
12.05.2026 13:22

Електро-Бијељина: Сутра без струје 1.200 потрошача
U Milićima će sutra bez struje biti 1.200 potrošača zbog godišnjeg remonta trafostanice, najavljeno je iz preduzeća "Elektro-Bijeljina".

Od 8.30 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Bohem", "Zabrđe" i "Farma brojlera".

Riječ je o potrošačima u naseljenim mjestima Nova Kasaba, Vukšić Polje, Cerska, Toljevići, Glušac, Zabrđe i Bišina.

"Molimo korisnike sa ovog područja za razumijevanje i da uvaže najavljeni zastoj u isporuci električne energije", navodi se u saopštenju "Elektro-Bijeljine".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

