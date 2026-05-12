Mještani Mjesne zajednice Stepen traže obustavu izgradnje solarne elektrane

ATV
12.05.2026 12:14

Пољопривредно земљиште Степен код Гацка
Mještani Mjesne zajednice Stepen kod Gacka ponovo su zatražili od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da obustavi postupak izgradnje solarne elektrane na poljoprivrednom zemljištu u ovom kraju.

Inicijativni odbor građanske inicijative "Stop izgradnji solarne elektrane na poljoprivrednom zemljištu u MZ Stepen" saopštio je da su ministru energetike i rudarstva Petru Đokiću uputili urgenciju i, kako navode, jasno upozorenje.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Danas smo Ministru energetike i rudarstva Petru Đokiću, uputili zvaničnu Urgenciju i jasno upozorenje.

Mi smo još 13. marta predali peticiju kojom se mještani Mjesne zajednice Stepen i okolnih sela jednoglasno protive izgradnji solarne elektrane, ali odgovora nije bilo.

Želimo da javnost zna da ova elektrana nije zelena energija za nas, već crni mrak za stočarstvo i poljoprivredu. Ako nam uzmu pašnjake, uzeli su nam hljeb iz ruku i prisilili nas na iseljavanje.

Ovo je naš poslednji pokušaj institucionalne borbe. Ukoliko ministarstvo potpiše ugovor sa koncesionarom, protiv volje naroda, mi nećemo sjediti skrštenih ruku. Najavljujemo radikalnije mjere i blokade, jer našu djedovinu i opstanak naših porodica nećemo dati nikome.

Posebno pozivamo opštinsko rukovodstvo u Gacku da maksimalno stanu u našu zaštitu. Tražimo da od njih da iskoriste sve svoje zakonske mehanizme, da se usprotive ovoj koncesiji pred resornim ministarstvom i pokažu da im je interes naroda važniji od bilo čijeg profita.

Vlada Republike Srpske je, uprkos protivljenju mještana sela Stepen u Gacku i lokalne skupštine, dodijelila firmi SolarWiniz Banjaluke koncesiju za gradnju i korišćenje solarne elektrane Gacko instalisane snage 200 megavata i procijenjene vrijednosti 170 miliona maraka.

