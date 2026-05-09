Borja: Osveštan spomenik poginulim borcima

ATV
09.05.2026 13:18

Освештан споменик код ШГ Борја
Foto: ATV

Na platou Upravne zgrade Šumskog gazdinstva (ŠG) "Borja" u Tesliću danas je osveštan spomenik sa imenima 10 radnika ove firme koji su poginuli tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Direktor ŠG "Borja" Goran Jović rekao je novinarima da je od 10 stradalih njih sedam poginulo 1992. godine.

"Branili smo svoju otadžbinu. Branili smo svoj narod", izjavio je Jović i naveo da je spomen-ploča za stradale radnike bila još 1996. godine postavljena kod ulaznih vrata zgrade Uprave.

Činu osveštanja prisustvovao je i vršilac dužnosti direktora "Šuma Srpske" Blaško Kaurin, koji je rekao da su poginuli radnici platili najveću cijenu u borbi za slobodu i za odranu Republike Srpske, prenosi "Srna".

"Mi ćemo i dalje uvažavati njihove porodice. Kao direktor apelovaću na sve direktore šumskih gazdinstava da tamo gdje je nema bude postavljena spomen-ploča radnicima koji su bili u toj radnoj jedinici", naveo je Kaurin.

Darko Radić, čiji je otac Milovan kao radnik ove firme poginuo tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, rekao je da postavljanje spomenika predstavlja priznanje i znak poštovanja porodicama poginulih boraca.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije Teslića Aleksa Radišić naveo je da je i današnji čin dio njegovanja kulture sjećanja na borce koji su dali živote za Republiku Srpsku.

