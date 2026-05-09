Iz Bileće na hodočašće do Ostroga krenulo 300 vjernika

Autor:Teodora Bjelogrlić
Iz Bileće je jutros na hodočašće do manastira Ostrog krenulo oko 300 vjernika.
Nakon molitve i blagoslova u Sabornom hramu, Bilećane čeka put dug oko 90 kilometara. Plan im je da na odredište stignu sutra uveče, uoči praznika Svetog Vasilija.
Ovo je 15. pokloničko hodočašće iz Bileće do manastira Ostrog.
