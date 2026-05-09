Logo
Large banner

Fico: U EU se iskrivljuje istorija, nema poštovanja prema Drugom svjetskom ratu

Autor:

ATV
09.05.2026 09:23

Komentari:

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.
Foto: Tanjug/Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da u državama Evropske unije postoji, kako tvrdi, "iskrivljavanje istorije" i nedostatak poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata.

Fico je to rekao novinarima po dolasku u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede, ističući da su događaji iz perioda od 1941. do 1945. od ključnog istorijskog značaja i da bi trebalo da se čuvaju od revizionizma, prenijela je Izvestija.

"Vjerujem da ne postoji druga nacija koja ima tako dubok uticaj na ono što se dogodilo u tom periodu", rekao je Fico i dodao da je važno da se očuva sjećanje na Drugi svjetski rat i njegove posljedice.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan prvi kod Putina na dočeku

On je posebno istakao da predstojeća godišnjica njemačke invazije na Sovjetski Savez 22. juna treba da bude podsjetnik na istorijske događaje tog vremena.

Zvaničnici Rusije ranije su kritikovali zapadne zemlje, tvrdeći da ne poštuju istorijsku ulogu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Fico

Rusija

Moskva

9. maj

Dan pobjede nad fašizmom

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre

2 h

0
Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Svijet

Putin i Lukašenko u Kremlju povodom obilježavanja Dana pobjede

2 h

0
У току су припреме за обиљежавање Дана побједе

Svijet

Velika vojna parada u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom

2 h

1
Ерупција вулкана, више мртвих у Индонезији

Svijet

Jezivi snimci - više mrtvih u erupciji vulkana

13 h

0

  • Najnovije

10

41

Horoskop za 9. maj: Svaki znak danas nešto prerasta

10

25

Energo klub: Domaće energo aktuelnosti

10

09

Završena Parada pobjede: Delegacija Srpske položila cvijeće na Grob neznanog junaka

09

48

Delegacija Srpske na pozdravu kod Putina

09

42

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner