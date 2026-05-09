Slovački premijer Robert Fico izjavio je da u državama Evropske unije postoji, kako tvrdi, "iskrivljavanje istorije" i nedostatak poštovanja prema događajima iz Drugog svjetskog rata.

Fico je to rekao novinarima po dolasku u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede, ističući da su događaji iz perioda od 1941. do 1945. od ključnog istorijskog značaja i da bi trebalo da se čuvaju od revizionizma, prenijela je Izvestija.

"Vjerujem da ne postoji druga nacija koja ima tako dubok uticaj na ono što se dogodilo u tom periodu", rekao je Fico i dodao da je važno da se očuva sjećanje na Drugi svjetski rat i njegove posljedice.

On je posebno istakao da predstojeća godišnjica njemačke invazije na Sovjetski Savez 22. juna treba da bude podsjetnik na istorijske događaje tog vremena.

Zvaničnici Rusije ranije su kritikovali zapadne zemlje, tvrdeći da ne poštuju istorijsku ulogu Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu.