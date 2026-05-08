Jezivi snimci - više mrtvih u erupciji vulkana

Tri osobe poginule su u erupciji vulkana, što je pokrenulo spasilačku operaciju kako bi se u petak ujutru na sigurno izvuklo više od deset planinara zarobljenih u blizini kratera indonežanske planine Dukono.

Među poginulima su državljani Singapura i jedan državljanin Indonezije, navode načelnik policije i zvaničnici službe za spasavanje na ostrvu Halmahera u provinciji Sjeverni Maluku, gdje je vulkan eruptirao, prenosi CNN.

Devet stranaca i 11 lokalnih planinara penjalo se na planinu Dukono u vrijeme erupcije, izjavio je načelnik policije Sjeverne Halmahere, Erlihson Pasaribu, za indonežansku TV Kompas.

NEW: Hikers run for their lives after Mount Dukono in Indonesia erupts right in front of them.



The footage was captured by a government operated drone.



The hikers ignored warning signs that told them to stay out of the 3 kilometer ‘danger zone.’



The unauthorized hikers…

Sedamnaest od 20 penjača je bezbjedno evakuisano, saopštio je Ivan Ramdani, šef Kancelarije za potragu i spasavanje (SAR) u Ternatiju, u 18 časova po lokalnom vremenu. Tijela troje nastradalih trenutno su i dalje na planini. Operacije potrage su obustavljene za petak i biće nastavljene u subotu.

Ogroman stub dima i pepela mogao se vidjeti kako se uzdiže iznad planine na dramatičnom video-snimku zabilježenom u blizini kratera, koji je napravio Aleks Đangu, indonežanski planinski vodič.

Đangu je vodio dvoje njemačkih turista na planinu Dukono kada je osjetio duboke potrese prije erupcije, rekavši za CNN da je bilo "veoma zastrašujuće".

Đangu je naveo da su čuli zvuke koji dolaze ispod kratera oko 15 časova po lokalnom vremenu u četvrtak. Zatim je podigao dron kako bi iz vazduha ispitao stanje kratera.

"Osmatranje je pokazalo da je krater ispunjen vulkanskim materijalom, što nije bilo normalno. Zatim smo čuli dvije eksplozije", rekao je on.

Ubrzo nakon toga, primijetio je drugu grupu planinara kako se kreće ka ivici kratera.

"Kada se glavna erupcija dogodila u petak u 7.41 ujutru, činilo se da je ta grupa tek stigla na vrh i da su uživali", rekao je on.

"Vidio sam kako kamenčići i šljunak klize nadole zbog potresa, a onda sam rekao svojim klijentima da moramo da bježimo dole", ispričao je Đangu.

Dok su Đangu i njegova grupa uspjeli da se bezbjedno evakuišu, on je rekao da su mnogi planinari ostali kod kratera u vrijeme erupcije.

"Kada smo bili udaljeni oko 100 metara, vidio sam dvije grupe lokalnih turista, jedna grupa od devet ljudi je već bila blizu ivice, dok su drugi snimali video za društvene mreže."

"Nadam se da su još živi", čuje se kako govori na snimku.

Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter.



Akibatnya 3 pendaki Meninggal Dunia, 2 WN… pic.twitter.com/XxoNEarJqA — Info Gempa Dunia (@infogempadunia) May 8, 2026

Vulkan je, kako je rekao, veoma aktivan i nastavio je da eruptira u petak popodne uz "supersonični zvuk".

Ukazujući na nedostatak ograničenja za penjanje, Đangu je rekao: "Na Dukonu ne postoji bezbjednosni punkt koji kontroliše ulazne ili izlazne rute, a naravno da nema ni šumske policije koja bi spriječila ljude da se penju."

U ažuriranom izvještaju u petak uveče po lokalnom vremenu, indonežanska agencija za katastrofe pozvala je turiste i lokalno stanovništvo da ne obavljaju aktivnosti na planini Dukono dok vulkanska aktivnost ostaje povišena, dodajući da ljudi uvek treba da prate uputstva lokalnih vlasti i Centra za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti (PVMBG).

Planina Dukono je jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, a vlasti bilježe pojačanu aktivnost od kraja marta.

Od decembra 2024. godine, PVMBG savetuje turiste i druge penjače da ne učestvuju u aktivnostima u radijusu od 4 kilometra od epicentra planine Dukono. Prema podacima ove organizacije, Dukono je od marta ove godine zabilježio značajan porast eksplozivnih magmatskih erupcija.

"Kada planina Dukono ne eruptira nekoliko dana, ljudi moraju biti oprezni jer se možda stvara veoma visok pritisak. I to je ono što se dogodilo danas", rekao je Đangu na snimku.

Spasilački timovi mogli su se vidjeti na planini u petak, kako nose najmanje jednu povrijeđenu osobu na nosilima kroz šumu, sudeći prema fotografijama indonežanske nacionalne agencije za potragu i spasavanje BASARNAS.

U saopštenju poslatom CNN-u, Ministarstvo spoljnih poslova Singapura navelo je da blisko sarađuje sa indonežanskim vlastima kako bi pružilo konzularnu pomoć i podršku pogođenim Singapurcima i njihovim porodicama.

Indonezija se nalazi na "Vatrenom prstenu", pojasu oko Tihog okeana gdje se često dešavaju zemljotresi i vulkanske aktivnosti. To je jedna od seizmički najaktivnijih zona na planeti, koja se proteže od Japana i Indonezije na jednoj strani Pacifika do Kalifornije i Južne Amerike na drugoj.

(Telegraf)