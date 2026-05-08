Kako zaista izgleda Maša iz crtanog Maša i Medo

Ruski crtani film "Maša i medvjed" veoma je popularan na našim prostorima već godinama unazad, a sinhronizovan je na mnogim svjetskim jezicima.

Prema podacima dostupnim na internetu, prikazivan je u više od 120 država širom planete. Potpuno je razumljivo što djeca obožavaju ovaj crtać u kojem simpatična plavokosa djevojčica u ljubičastoj haljinici i sa prepoznatljivom maramom na glavi trči kroz šumu i zbija šale sa svojim drugarom medvjedom.

Kao što smo rekli, crtani "Maša i medvjed" je ruski crtać, a djevojčica koja je pozajmljivala glas Maši sada je porasla.

Varvara Saranceva

Dugo vremena gledaoci nisu imali pojma kako izgleda djevojčica koja je govorila umjesto glavnog lika u posljednjim epizodama. Ispostavilo se da je to Varvara Saranceva, djevojčica koja sada ima 17 godina, iako je počela da pozajmljuje glas godinama ranije.

U stvarnom životu, Varja, kako joj je nadimak, takođe ima svijetlo-plavu kosu, a sličnosti između nje i Mašinog lika se tu ne završavaju.

U jednom intervjuu, glumica je otvoreno priznala da su ona i Maša "srodne duše". Voli sve novo, stalno srlja u nove priče i održava iznenađujuće pozitivan stav. Najzahtjevniji dio posla za nju nije bilo vikanje ili dugi monolozi, već pjevanje. Varja sebe naziva brbljivicom i kaže da joj je bilo užasno teško da riječi u pjesmama izgovara tako da budu jasne.

Iznenađujuće, vlasnica najprepoznatljivijeg dječijeg glasa u Rusiji je veoma tiha. Saranceva se ne hvali svojom ulogom pred drugima, štaviše, osjeća se pomalo neprijatno kada svoj glas u crtaću čuje pred nepoznatim ljudima. Ali kod kuće, okružena porodicom, zaista uživa gledajući sopstvene avanture na ekranu. To u njoj, kako kaže, budi iskreno interesovanje i ponos.

Alina Kukuškina

Prije Varvare, Maši je glas pozajmila druga djevojčica, čiji je glas bio poznat širom svijeta. Alina Kukuškina je došla na kasting sa sedam godina.

Njena majka ju je dovela, ne očekujući čudo. Ali reditelj Oleg Kuzovkov je prepoznao nešto u djevojčici što drugi nisu. Izabrao je Alinu od stotina prijavljenih, a porodica je bila šokirana njenim uspjehom.

Uzgred, djevojčicinoj majci je odmah ponuđena prilika da pozajmi glas jednom od medvjeda. Tako su se, sada već davne 2008. zajedno našle u studiju.

U početku je posao bio izazovan. Alina još nije savladala umjetnost prenošenja pravih emocija. Smijeh joj je bio najteži. Da bi snimili Mašin uzbudljiv smijeh, reditelji su morali da golicaju glumicu. Ali vremenom se djevojčica snašla. Naučila je da radi kao profesionalac, jasno i brzo. Snimanje jedne epizode ​​trajalo je samo pola sata.

Crtani film je brzo postao globalna senzacija. Alina je počela da dobija pozive za inostranstvo. Davala je intervjue i izvodila pjesme. A 2010. godine dobila je ponudu od Univerzal Pikčrs da pozajmi glas Agnes u ruskoj verziji filma "Grozni ja".

Ali vrijeme je neumoljivo. Alinin glas se promijenio, sazrio je i više nije mogla da govori u ime male nestašne djevojčice.

U međuvremenu je upisala fakultet, i izabrala karijeru u odnosima s javnošću, a na društvenim mrežama često objavljuje živopisne fotografije sa putovanja.