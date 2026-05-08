Najopasniji hantavirus otkriven je u Srbiji, nosi ime prijestonice

Dok se na luksuznim kruzerima koji plove evropskim morima proglašavaju karantini zbog širenja hantavirusa, naučnici upozoravaju na jezivu činjenicu: najsmrtonosnija varijanta ovog nevidljivog neprijatelja nosi ime srpske prijestonice i decenijama se krije u našoj neposrednoj blizini!

Naučna potvrda: Beogradski soj je najbrutalniji

Drama koja je počela na turističkim rutama širom Evrope skrenula je pažnju javnosti na Dobrava-Beograd virus (DOBV), patogen koji ne prašta.

Iako se različiti sojevi ovog virusa pojavljuju od Njemačke do Rusije, naučna istraživanja potvrđuju da je soj izolovan u Beogradu najagresivniji i najkobniji po čovjeka.

Stručnjaci u svom radu jasno prave razliku između "blažih" evropskih varijanti i one koja vreba na Balkanu. Dok varijante u Estoniji ili Njemačkoj prolaze gotovo bez simptoma, "beogradski" genotip izaziva stravične posljedice.

U naučnom radu koji analizira ovu prijetnju stoji zastrašujući zaključak.

"Dobrava-Beograd virus je najvirulentniji (najopasniji) hantavirus u Evropi i odgovoran je za gotovo sve fatalne slučajeve hemoragijske groznice. Redoslijed opasnosti je jasan: dok su ostali sojevi blaži, genotipovi 'Dobrava' i 'Beograd' izazivaju teške kliničke slike sa stopom smrtnosti od čak 10 do 12 odsto!", istakli su naučnici, prenosi "informer".

U zemljama bivše Jugoslavije i Grčkoj, gdje dominira najopasniji genotip, stopa smrtnosti se decenijama kreće između 10 i 12 odsto. To praktično znači da se svaki deseti slučaj završava fatalno.

Zašto je ovaj virus opasniji od ostalih?

Za razliku od običnih virusa koji izazivaju stomačne tegobe na brodovima, DOBV napada direktno bubrege i izaziva unutrašnja krvarenja (hemoragijsku groznicu).

Smrtnost bez premca: Svaki deseti zaraženi ovim sojem ne preživi.

Nevidljivi prenos: Virus se širi preko mikro-čestica koje ostavljaju glodari. Dovoljno je da udahnete prašinu u zaraženom prostoru i pakao počinje.

Simptomi zamke: Prvi znaci su visoka temperatura i bol u mišićima, zbog čega mnogi misle da imaju običan grip ili jaču prehladu, gubeći dragocjeno vrijeme za liječenje.

Evropa na nogama, Srbija u pripravnosti

Pojava hantavirusa na kruzerima podigla je nivo bezbjednosti u svim evropskim lukama. Ipak, epidemiolozi upozoravaju da je prava opasnost u unutrašnjosti, u ruralnim predjelima i starim objektima gdje živi šumski miš – glavni prenosilac najsmrtonosnijeg "beogradskog" genotipa.

Ako ste boravili u prirodi, čistili podrume ili vikendice i osjetite nagli skok temperature uz jaku glavobolju, hitno se javite ljekaru. Kod Dobrava-Beograd virusa, razlika između života i smrti mjeri se satima!

Čudo i užas u kliničkoj praksi

Najznačajniji i najcitiraniji primjer u nauci jeste upravo izolacija virusa iz 1992. godine, koja je zauvijek promijenila medicinsku mapu Evrope.

U Institutu za imunologiju i virusologiju "Torlak" u Beogradu, naučnici su identifikovali virus kod pacijenta koji je imao najteži mogući oblik hemoragijske groznice sa renalnim sindromom (HGBS). Pacijent je imao masivna unutrašnja krvarenja, potpuni prestanak rada bubrega i dramatičan pad krvnog pritiska.

Ovaj slučaj je bio toliko specifičan jer je pokazao da virus ne napada samo šumske radnike, već može pogoditi bilo koga ko dođe u dodir sa kontaminiranom sredinom. Upravo taj beogradski pacijent postao je "nulta tačka" za definisanje najopasnijeg genotipa na svijetu, jer je virus uzet direktno iz njegove krvi bio identičan onom pronađenom u prirodi, potvrđujući direktnu vezu između glodara i smrti čovjeka.

Dok Evropa prati situaciju na moru, nauka nas podsjeća da je "najgori od svih" rođen i imenovan baš ovdje, u srcu Balkana.

Simptomi