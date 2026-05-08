Zašto vas "peče" kuk: Simptomi koje ne smijete ignorisati

Kuk je jedan od najvećih i najopterećenijih zglobova u ljudskom tijelu. Zbog svoje složene građe kostiju, hrskavice, mišića, tetiva i živaca bol se može pojaviti iz više različitih razloga.

Peckanje u kuku nije nešto što treba zanemariti, posebno ako traje duže vrijeme ili se pogoršava. U nekim slučajevima može ukazivati na upalu, oštećenje zgloba ili pritisak na živac.

Jedan od čestih uzroka je upala malih zaštitnih "jastučića” oko zgloba koji smanjuju trenje. Kada se oni upale, bol se najčešće javlja sa strane kuka i može biti jača tokom noći ili pri ležanju na toj strani.

Bol se može javiti i zbog preopterećenja. Nagli pokreti, sport ili ponavljajuće aktivnosti mogu izazvati istegnuće mišića i tetiva, što dovodi do oštre ili peckajuće boli pri kretanju.

U nekim slučajevima dolazi do uklještenja živca, što izaziva žarenje, trnjenje ili utrnulost, najčešće na vanjskoj strani bedra. To može biti posljedica nošenja uske od‌jeće, viška tjelesne težine ili problema u kičmi.

Trošenje hrskavice kuka razvija se postepeno i može uzrokovati bol, ukočenost i osjećaj „krckanja” u zglobu.

Ponekad bol u kuku zapravo ne potiče iz samog zgloba, nego iz zd‌jelice ili kičme, što može dati slične simptome.

Ako bol traje duže od nekoliko dana, pojačava se ili otežava hodanje, potrebno je uraditi pregled. Posebno ako se javi otok, slabost ili nagla jaka bol.

Liječenje zavisi od uzroka i može uključivati odmor, lijekove protiv upale, fizikalnu terapiju, a u težim slučajevima i druge medicinske postupke. Redovno kretanje i jačanje mišića pomažu u prevenciji.

