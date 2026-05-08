„Ako smo krš plaćali papreno, noviteti će nas oderati“

Da li će revolucionarna promjena u saobraćaju u Banjaluci s električnim autobusima i tramvajima uspjeti izbrisati trenutnu, neslavnu relnost?

Grandiozne najave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića o uvođenju predizbornih, tačnije električni tramvaja i autobusa potegla je mnogobrojna pitanja. Tako su se građani pitali da li će i s najavljenim novitetima doći i nova autobuska stajališta, da li će cijene ostati iste, veće ili uz nepresušnu nadu – biti manje.

Pitanja su se ređala, ali konkretnih odgovora bilo nije. Da li su šine prave ili ne? Da li će se izmjeniti kompletan saobraćaj? Na pomenuta pitanja je odgovarala struka, usaglašavajući se da za ovakav projekat je neophodno vrijeme i ne ono koje je izbornom formulom izračunao gradonačelnik, a to je septembar mjesec ove godine.

Da je trenutno stanje sa gradskim prevozom i cjelokupnim funkcionisanjem istog loše, potvrđuju i sve rijeđi redovi vožnje, devastirana autobuska stajališta i sve češće najave o novim poskupljenjima. Prevoznici ne kriju nezadovoljstvo kada je u pitanju saradnja s Gradom, a Grad opet s druge strane ne prestaje s ambicioznim najavama.

Stajalište Kočićev vijenac

Građani, sudeći po reakcijama više strijepe od noviteta jer kako kažu, ako su plaćali visoke cijene za vidno loš gradski prevoz, šta li će ih dočekati kad u septembru u Banjaluku „uplovi“ moderni gradski prevoz.

„Ne znam ništa. Znam da je skupo na smrt. Vozim se svaki dan, autom ne vrijedi, upadnem u gužvu i čupam živce sebi. Ne znam kako će to biti s tim novitetima jer mi sad ako za ovaj krš plaćamo ove pare, boga pitaj koliko će nas sutra derati kad dođe taj tramvaj“, kazao je Anđelko P., jedan od stanara u Kozarskoj ulici.

Njegova komšinica Ilijana M. Bila je malo više optimistična te je poručila da pozdravlja novitete i raduje se svakom napretku, ali da s druge strane nije zadovoljna tenutnom situacijom u Gradu.

„Ne putujem svaki dan, radim od kuće i često sam pješak, ali ne mogu reći da sam zadovoljna trenutnim. Redova vožnje na stanici nema, a kako vidimo nema ni table s nazivom. Nije ni najurednije, sad je pokošeno, ali ljeti trava bude previsoka, pokosi se posljednje“, kazala je Ilijana M.

Ako je suditi po komentarima građana, situacija nije dobra, ali se ni ne nadaju bog zna čemu s obzirom da godinama unazad muče muku s gradskim prevozom.