Evo kako će sutra funkcionisati gradski prevoz u Banjaluci

08.05.2026 13:04

Ево како ће сутра функционисати градски превоз у Бањалуци

Kako su saopštili iz Gradske uprave Banjaluka, autobusi javnog gradskog i prigradskog prevoza sutra će saobraćati po prazničnom redu vožnje, odnosno po redu vožnje kao ned‌jeljom.

Zbog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, sutra će biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleja svetog Save do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 10.30 do 12.30 časova.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom", saopštili su iz Gradske uprave.

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će regulisati i preusmjeravati pripadnici MUP Srpske.

