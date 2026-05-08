Gori u Černobilu: Vatra progutala na hiljade hektara šume

08.05.2026 14:19

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Veliki šumski požar bukti danas u černobilskoj zoni isključenja, nakon što se dan ranije u blizini bivše nuklearne elektrane srušio dron, priopćile su ukrajinske vlasti. Razine radijacije na lokaciji unutar su "normalnih granica", a vatrogasci rade na suzbijanju vatre, piše Euronjuz.

Na fotografiji koju je objavila ukrajinska državna služba za hitne slučajeve vidi se velik stup bijelog dima kako se diže prema nebu. Dijelovi tog područja zatvoreni su za javnost zbog visoke razine radioaktivnosti. Područje oko nuklearne elektrane Černobil uglavnom je napušteno od katastrofalnog taljenja jezgre reaktora 1986. godine.

Požar zahvatio 1100 hektara

"Jutros u 10 sati, procijenjena površina zahvaćena požarom iznosila je oko 1100 hektara (11 četvornih kilometara)", priopćio je černobilski rezervat prirode koji upravlja lokacijom. Potvrđeno je da je požar izbio u četvrtak "kao posljedica pada drona", no porijeklo letjelice nije navedeno.

Kijev je već ranije u više navrata optuživao Moskvu za bezobzirne napade na svoja nuklearna postrojenja, uključujući i kompleks u Černobilu. Prošle je godine ruski dron probio jedan od zaštitnih omotača koji prekrivaju reaktorsku jedinicu koja je eksplodirala u katastrofi 1986. godine.

Teška situacija

Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve priopćila je da spasioci rade na sprječavanju daljnjeg širenja vatre. "Zbog jakih naleta vjetra, požar se brzo širi teritorijem i zahvaća nove dijelove šume", stoji u priopćenju. "Situaciju otežavaju suho vrijeme, jaki vjetrovi i opasnost od mina na određenim područjima, što značajno ograničava mogućnosti gašenja."

Zona isključenja bila je pogođena šumskim požarima i 2020. godine, koji su trajali nekoliko tjedana i uzrokovali porast pozadinskog zračenja. Prošlog mjeseca Ukrajina je obilježila 40. godišnjicu katastrofe u elektrani.

