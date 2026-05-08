Talačka kriza u Njemačkoj, grad blokiran

U njemačkom gradu Sincigu u toku je talačka kriza nakon što su naoružani napadači presreli vozilo za transport novca i upali u poslovnicu banke, saopštila je policija.

Prema informacijama njemačkih vlasti, vjeruje se da se u banci nalazi više napadača i talaca, među kojima je i vozač vozila za transport novca. Policija navodi da je situacija trenutno „stabilna“, dok specijalne jedinice obezbjeđuju područje i pokušavaju da riješe krizu bez dodatnog ugrožavanja ljudi.

Mediji prenose da je jedan muškarac prišao zaposlenom u transportu novca ispred banke, zaprijetio mu oružjem i prisilio ga da uđe u objekat. Pretpostavlja se da se nalaze u prostoru trezora.

Policija je blokirala šire područje centra grada i uspostavila opsežne bezbjednosne kordone. Građanima je poručeno da trenutno nema opasnosti izvan obezbijeđene zone.

Na terenu se nalazi veliki broj pripadnika policije i hitnih službi, dok istraga i operacija oslobađanja talaca i dalje traju.

