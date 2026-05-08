Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Želim da kažem otvoreno iskreno i odgovorno, ako nacisti koji se ponovo bude na Zapadu čine ono što sada rade kroz Ukrajinu, za njih neće biti milosti - objasnio je šef ruskog Ministarstva inostranih poslova na ceremoniji polaganja cvijeća na spomen-ploče u zgradi MIP.

On je dodao da Rusija mora da eliminiše sve bezbjednosne prijetnje koje dolaze sa ukrajinske teritorije.

U Evropi mnogi bez stida pozivaju na ponavljanje Hitlerovog poduhvata i spremaju još jedan napad na Rusiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Nacizam podiže glavu i ne samo po pitanju ideologije, već i u smislu pokušaja revidiranja istorije i rezultata Drugog svjetskog rata, objasnio je on.

U kakvom god vidu da se nacizam ponovo pojavi – biće pobijeđen, poručio je Lavrov.