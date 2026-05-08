Poznato kojom će rutom Fico stići u Moskvu na Dan pobjede

08.05.2026 09:01

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovaće u Moskvu dužom rutom, preko Češke, Njemačke, Švedske i Finske.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva spoljnih poslova. Estonija, Latvija, Litva i Poljska prethodno su odbile dopustiti prelet slovačkog aviona kroz svoj vazdušni prostor.

Prema navodima medija, predstavnici Češke, Njemačke te skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imali primjedbi na prolazak slovačkog zrakoplova prema Moskvi.

Fico bi sutra trebao posjetiti Moskvu i sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali neće učestvovati na vojnoj paradi povodom Dana pobjede. Napomenuo je kako je njegove posjete odati počast sovjetskim vojnicima poginulima u borbi protiv nacističke Njemačke tokom oslobađanja Slovačke.

