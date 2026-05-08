Poznato kojom će rutom Fico stići u Moskvu na Dan pobjede

Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovaće u Moskvu dužom rutom, preko Češke, Njemačke, Švedske i Finske.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva spoljnih poslova. Estonija, Latvija, Litva i Poljska prethodno su odbile dopustiti prelet slovačkog aviona kroz svoj vazdušni prostor.

Fico found a workaround to get to Moscow for May 9 — he’ll take a long detour



He is expected to fly through the airspace of four countries: the Czech Republic, Germany, Sweden and Finland. The route will take around 3.5 to 4 hours.



Prema navodima medija, predstavnici Češke, Njemačke te skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imali primjedbi na prolazak slovačkog zrakoplova prema Moskvi.

Fico bi sutra trebao posjetiti Moskvu i sastati se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali neće učestvovati na vojnoj paradi povodom Dana pobjede. Napomenuo je kako je njegove posjete odati počast sovjetskim vojnicima poginulima u borbi protiv nacističke Njemačke tokom oslobađanja Slovačke.