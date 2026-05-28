Opština Ribnik podržala mjeru Vlade Srpske: Besplatni udžbenici u interesu učenika i porodica

ATV
28.05.2026 17:23

Општина Рибник подржала мјеру Владе Српске: Бесплатни уџбеници у интересу ученика и породица

Opština Ribnik podržava inicijativu Vlade Republike Srpske, a koja ima za cilj da obezbijedi besplatne udžbenike svim učenicima širom Republike Srpske, rekao je načelnik Ribnika Duško Dakić.

Istakao je da je Ribnik jedna od rijetkih malih lokalnih zajednica koja je već u prethodnim godinama obezbijedila mjeru besplatnih udžbenika za sve osnovce na području opštine.

"Međutim, želim ovim putom da se zahvalim Vlade Republike Srpske što je preuzela dio obaveza u finansiranju ove jako bitne mjere. Smatram da je zajednički nastup Vlade Republike Srpske i lokalnih zajednica u interesu naših građana, učenika i porodica. I smatram da smo na pravom putu", naveo je Dakić.

Direktor Centra za socijalni rad u Ribniku Sanela Lučar iskazala je veliku zahvalnost Vladi Republike Srpske povodom odluke o nabavci besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola.

"Želim da se zahvalim i kao roditelj četvoro dece, ali i ispred Udruženja porodica 4+. Mi roditelji koji imamo troje, četvoro ili više školaraca najbolje znamo kako izgleda mjesec avgust kada su u toku pripreme za početak nove školske godine. Često moramo da donesemo odluku kojem djetetu dati nove knjige, a kojem polovne. Ili u najgorem slučaju, kada se kreditno zadužiti, kako bi spremili dijete za novu školsku godinu. Ova odluka skida veliki teret sa leđa roditelja", izjavila je Lučar za RTRS

