MUP Srpske izdao saopštenje: Pozivamo sve građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje taktičko-pokaznu vježbu "Drina 2026" u Foči koja će se održati u petak sa početkom u 14 časova.

Pokaznu vježbu priprema i organizuje Centar za obuku, a u realizaciji učestvuju policijski službenici Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Specijalne anititerorističke jedinice, Žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, Policijske uprave Foča, te pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Odsjeka civilne zaštite Foča, Vatrogasne jedinice i Službe hitne pomoći.

Tema vježbe je teroristički napad na štićenu ličnost, a sama aktivnost predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.

Hronika Poznat po pljački zlatare u Tokiju: Određen pritvor pripadniku grupe "Pink panter"

Vježbi će prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

"Koristimo priliku da pozovemo i sve zainteresovane građane da prisustvuju izvođenju vježbe", najavljeno je iz MUP-a Republike Srpske.