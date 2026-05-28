MUP Srpske izdao saopštenje: Pozivamo sve građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje taktičko-pokaznu vježbu "Drina 2026" u Foči koja će se održati u petak sa početkom u 14 časova.
Pokaznu vježbu priprema i organizuje Centar za obuku, a u realizaciji učestvuju policijski službenici Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata, Specijalne anititerorističke jedinice, Žandarmerije, Uprave za vazduhoplovstvo, Policijske uprave Foča, te pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, Odsjeka civilne zaštite Foča, Vatrogasne jedinice i Službe hitne pomoći.
Tema vježbe je teroristički napad na štićenu ličnost, a sama aktivnost predstavlja završni dio napredne obuke za obezbjeđenje štićenih ličnosti.
Vježbi će prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
"Koristimo priliku da pozovemo i sve zainteresovane građane da prisustvuju izvođenju vježbe", najavljeno je iz MUP-a Republike Srpske.
