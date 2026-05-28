Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

Autor:ATV
Muškarac star 41 godinu izboden je danas u stanu na Čukarici.
Prema prvim informacijama, na lice mjesta su odmah upućene ekipe Hitne pomoći i jake snage policije koje trenutno vrše uviđaj. O cijelom slučaju hitno je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.
Kako saznaje ''Telegraf.rs'' od stanara ove zgrade, u stanu u kojem se dogodio krvavi pir od sinoć je bilo burno.
"Od sinoć se iz tog stana čuje strašna graja i galama. Mislimo da je bila neka žurka koja je trajala do ranih jutarnjih časova. Unutra je bilo više ljudi, a onda je odjednom sve utihnulo, dok nismo čuli rotacije policije i Hitne pomoći", priča jedan od šokiranih komšija.
Stepen povreda ubodenog muškarca za sada nije poznat, a ljekari mu na licu mjesta ukazuju prvu pomoć.
Policija trenutno obezbjeđuje lice mjesta i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta, kao i to ko je nanio povrede četrdesetjednogodišnjem muškarcu. Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon uviđaja.
