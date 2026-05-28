Poznat po pljački zlatare u Tokiju: Određen pritvor pripadniku grupe "Pink panter"

Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom da je riječ o državljaninu Crne Gore. Podsjećamo, njega su pripadnici SIPA-e uhapsili prije dva dana na graničnom prijelazu Ivanica kod Trebinja.

Riječ je o osobi za kojoj je bila raspisana potraga 2019. godine u okviru predmeta "Papirus" zbog sumnje da je počinio krivična d‌jela ovjeravanje neistinitog sadržaja, krivotvorenje isprave i da je bio član međunarodne kriminalne grupe "Pink Panter".

On je više puta hapšen i policiji je poznat skoro dvije decenije. Jelušić je prvo uhapšen u Rimu prije 15-ak godina, a onda izručen Japanu gd‌je mu se sudilo zbog pljačke zlatare u centru Tokija 2007. godine. Kasnije je dopušteno da mu se sudi u Crnoj Gori.

Ovaj Nikšićanin je i 2012. godine izručen iz Španije u Crnu Goru, a nakon što ga je tražilo više policija u svijetu zbog pljački draguljarnica. 2015. godine dobio je sedam godina i dva mjeseca zatvora za pljačku i falsifikovanje pasoša. On je bio optužen, da je zajedno s Rifatom Hadžiahmetovićem, odnio nakit vrijedan 1,7 miliona eura. Kasnije je ta presuda ukinuta.

Iste godine platio je 101.000 eura da se brani sa slobode. Godinu kasnije je pravosnažno osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora. Ipak, on nije bio dostupan pravosudnim organima u Crnoj Gori, pa je 1. marta 2018. godine uhapšen u Španiji po potjernici crnogorske policije.

Nije poznato kako, ali je Jelušić ponovo uspio napustiti Crnu Goru, pa je 28. septembra 2020. godine izručen s Kipra u Crnu Goru, prenosi Avaz.