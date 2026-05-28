Nastavljena potraga za dječakom u Drini: Angažovani ronioci, SAJ i vatrogasci

ATV
28.05.2026 10:56

Pripadnici ronilačkog i tima za zaštitu i spasavanje na vodi Republičke uprave civilne zaštite učestvuju u potrazi za dječakom koji je nestao u rijeci Drini u rejonu Branjeva kod Zvornika, saopšteno je iz Civilne zaštite.

U potrazi učestvuju i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske, vatrogasno-spasilačke jedinice iz Zvornika, kao i ronilački klubovi, a akciju otežava visok vodostaj Drine i snažna matica uz lijevu obalu.

U koordinaciji sa Hidroelektranom "Zvornik", u narednim satima planirano je smanjenje protoka vode na ovoj brani, da bi se olakšala potraga, ali i osigurali bezbjedni uslovi za djelovanje spasilačkih i ronilačkih timova.

Iz Civilne zaštite podsjećaju da je u utorak, 26. maja, oko 15.30 časova Policijskoj upravi Zvornik prijavljen nestanak maloljetnog lica u Drini tokom kupanja u blizini Branjeva.

