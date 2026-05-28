Banjalučanin nakon svađe oštetio auto sugrađaninu pa dobio batine

Dvojica Banjalučana uhapšena su juče nakon incidenta koji se dogodio u najvećem gradu Republike Srpske.

Naime, kako se sumnja, A.Š. je nakon verbalne rasprave oštetio putničko vozilo B.M. koji ga je potom fizički napalo.

A.Š. uhapšen zbog krivičnog djela "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“, dok je B.M. završio sa lisicama na rukama zbog krivičnog djela "Tjelesna povreda“.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz policije.