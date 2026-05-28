Eli Gold: Samit u Banjaluci važna prilika za izgradnju odnosa Srpske i SAD

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci predstavlja mogućnost za izgradnju odnosa između Republike Srpske i SAD, izjavio je novinarima predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold.

Izrazivši zadovoljstvo što se samit održava u Banjaluci, Gold je novinarima prije Samita rekao da je današnji sastanak veoma važna prilika da se izgrade dijalog i odnosi sa brojnim zemljama.

Gold je istakao da su u današnjem svijetu, partnerstva i savezništva ekstremno važna u izgradnji odnosa, naročito u Banjaluci i na Balkanu, jer su to "veoma važna područja sa ekonomskog i bezbjednosnog stanovišta".

"Ovo je za nas mogućnost da izgradimo odnose između SAD i Republike Srpske - važna prilika dok gradimo taj odnos i dok smo prisutni ovdje u regionu.

Ovo je prilika za nas da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost u Evropi, na Balkanu, ali i u SAD", naveo je Gold.

Prema njegovim riječima, razumijevanje različitih naroda i kultura je takođe veoma važno za jačanje odnosa.

"Zato mi je zadovoljstvo što sam ovdje, što održavamo ovaj forum danas. Vjerujem da je ovo početak mnogih dobrih stvari koje dolaze", zaključio je Gold.