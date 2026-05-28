Logo
Large banner

Gorio automobil u Zalužanima

Autor:

ATV
28.05.2026 10:40

Komentari:

0
Горио аутомобил у Залужанима
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla tokom jučerašnjeg dana. Intervenisali su na tri različite lokacije, boreći se sa plamenom koji je prijetio da napravi veću štetu.

Dan je počeo dramatično u Zalužanima. U kružnom toku je, iz još neutvrđenih razloga, buknuo putnički automobil. Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka poziv je zaprimila u 7.10 časova, a zahvaljujući munjevitoj reakciji, požar je ugašen prije nego što je vatra potpuno progutala vozilo.

Mirno nije bilo ni u prijepodnevnim satima. Već u 11.50 časova stigla je dojava o šumskom požaru na Manjači, u pred‌jelu Kadijine vode, gd‌je su se vatrogasci borili da spriječe širenje plamena kroz nisko rastinje i šumu.

Da ni kontejneri nisu pošteđeni, potvrđuje i treća intervencija. U 15.32 časa prijavljeno je da gori kontejner u Ulici Kozarskoj, što je, na sreću, brzo sanirano.

Na svu sreću, u ovim požarima nije bilo povrijeđenih osoba, a materijalna šteta je, zahvaljujući brzim intervencijama, svedena na minimum.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

izgorio automobil

Zalužani

Vatrogasci Banjaluka

Manjača

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Tenis

Poznati detalji saradnje Đokovića i Troickog

2 h

0
Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Hronika

Potvrđeno da je u zabetoniranom buretu bilo tijelo Aleksandra Nešovića: Poznati novi detalji u slučaju ubistva

2 h

0
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Srpska više nije posmatrač, već mjesto gdje se razgovara o budućnosti

2 h

1
Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

Republika Srpska

Danas sjednica Vlade Republike Srpske: Na dnevnom redu više od 30 tačaka

2 h

0

Više iz rubrike

Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Hronika

Potvrđeno da je u zabetoniranom buretu bilo tijelo Aleksandra Nešovića: Poznati novi detalji u slučaju ubistva

2 h

0
Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Hronika

Banjalučanin nakon svađe oštetio auto sugrađaninu pa dobio batine

2 h

0
Полицијско возило МУП-а Републике Српске.

Hronika

Arsenal oružja pronađen u Modriči: Policija pretresla kuću i oduzela automatske puške

2 h

0
Затражено продужење притвора за Тарика Прусца

Hronika

Zatraženo produženje pritvora za Tarika Prusca

2 h

0

  • Najnovije

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

12

28

Alarm u Austriji: Žena hospitalizovana zbog sumnje na ebolu

12

27

Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner