Gorio automobil u Zalužanima

Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla tokom jučerašnjeg dana. Intervenisali su na tri različite lokacije, boreći se sa plamenom koji je prijetio da napravi veću štetu.

Dan je počeo dramatično u Zalužanima. U kružnom toku je, iz još neutvrđenih razloga, buknuo putnički automobil. Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka poziv je zaprimila u 7.10 časova, a zahvaljujući munjevitoj reakciji, požar je ugašen prije nego što je vatra potpuno progutala vozilo.

Mirno nije bilo ni u prijepodnevnim satima. Već u 11.50 časova stigla je dojava o šumskom požaru na Manjači, u pred‌jelu Kadijine vode, gd‌je su se vatrogasci borili da spriječe širenje plamena kroz nisko rastinje i šumu.

Da ni kontejneri nisu pošteđeni, potvrđuje i treća intervencija. U 15.32 časa prijavljeno je da gori kontejner u Ulici Kozarskoj, što je, na sreću, brzo sanirano.

Na svu sreću, u ovim požarima nije bilo povrijeđenih osoba, a materijalna šteta je, zahvaljujući brzim intervencijama, svedena na minimum.