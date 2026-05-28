Gorio automobil u Zalužanima

Autor:ATV
Komentari:0
Banjalučki vatrogasci imali su pune ruke posla tokom jučerašnjeg dana. Intervenisali su na tri različite lokacije, boreći se sa plamenom koji je prijetio da napravi veću štetu.
Dan je počeo dramatično u Zalužanima. U kružnom toku je, iz još neutvrđenih razloga, buknuo putnički automobil. Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka poziv je zaprimila u 7.10 časova, a zahvaljujući munjevitoj reakciji, požar je ugašen prije nego što je vatra potpuno progutala vozilo.
Mirno nije bilo ni u prijepodnevnim satima. Već u 11.50 časova stigla je dojava o šumskom požaru na Manjači, u predjelu Kadijine vode, gdje su se vatrogasci borili da spriječe širenje plamena kroz nisko rastinje i šumu.
Da ni kontejneri nisu pošteđeni, potvrđuje i treća intervencija. U 15.32 časa prijavljeno je da gori kontejner u Ulici Kozarskoj, što je, na sreću, brzo sanirano.
Na svu sreću, u ovim požarima nije bilo povrijeđenih osoba, a materijalna šteta je, zahvaljujući brzim intervencijama, svedena na minimum.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Tenis
2 h0
Hronika
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
12
34
12
32
12
29
12
28
12
27
Trenutno na programu