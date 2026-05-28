Pljačkao firmu u kojoj je bio direktor: Za 18 mjeseci izvukao preko 35.000 evra

Policija u Osijeku dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg sumnjiči za zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i izvlačenje novca iz firme.
Prema sumnjama istražitelja, muškarac je od jula 2023. do decembra 2024. godine, kao direktor trgovačkog društva, koristio svoj položaj kako bi nezakonito zaradio. U više navrata uzimao je novac iz blagajne firme te sebi isplaćivao sredstva s poslovnog računa.
Policija navodi da je na taj način prisvojio više od 35.000 evra, a u poslovnoj dokumentaciji nema dokaza da je novac korišten za potrebe poslovanja.
Firmi je time pričinjena velika materijalna šteta. Protiv 29-godišnjaka slijedi krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Osijeku, prenosi Dnevnik.hr.
