Pljačkao firmu u kojoj je bio direktor: Za 18 mjeseci izvukao preko 35.000 evra

Policija u Osijeku dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom kojeg sumnjiči za zloupotrebu povjerenja u privrednom poslovanju i izvlačenje novca iz firme.

Prema sumnjama istražitelja, muškarac je od jula 2023. do decembra 2024. godine, kao direktor trgovačkog društva, koristio svoj položaj kako bi nezakonito zaradio. U više navrata uzimao je novac iz blagajne firme te sebi isplaćivao sredstva s poslovnog računa.

Policija navodi da je na taj način prisvojio više od 35.000 evra, a u poslovnoj dokumentaciji nema dokaza da je novac korišten za potrebe poslovanja.

Firmi je time pričinjena velika materijalna šteta. Protiv 29-godišnjaka slijedi krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu u Osijeku, prenosi Dnevnik.hr.