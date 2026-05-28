Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

ATV
28.05.2026 12:29

Хрватска мијења закон: Рад на црно постаје прескуп ризик за послодавце
Hrvatska vlada je sa sjednice u četvrtak, 28. maja, u Sabor uputila novi prijedlog Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno pooštravaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku, zavisno od ponavljanja prekršaja.

„Predlaže se preciziranje odredbe koja uređuje postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, uspostava srazmjernog sistema kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji ponovljeno koriste neprijavljeni rad, kao i izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca“, navela je državna sekretarka Ministarstva rada, porodice, penzijskog sistema i socijalne politike Republike Hrvatske Margareta Mađerić.

Novi Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada Vlada je uputila u Sabor na donošenje po hitnom postupku uoči turističke sezone, kao i radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o strancima.

Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji ponovljeno koriste neprijavljeni rad. Tako se, uz postojeće sankcije od 2.650 i 6.630 evra, uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8.000 evra po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u tri godine utvrdi da koristi neprijavljeni rad.

Novina je i zaštita poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih zemalja u situacijama administrativnog kašnjenja u rješavanju zahtjeva za produženje dozvole. Tako se neprijavljenim radom državljanina treće zemlje neće smatrati rad nakon isteka dozvole ako je zahtjev za produženje te dozvole podnesen prije isteka njenog važenja, u skladu sa propisima koji uređuju boravak i rad stranaca.

Među novinama koje se predlažu je i obavezna prijava radnika na penzijsko osiguranje do punog radnog vremena ako već radi kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu, prenosi Radiosarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

