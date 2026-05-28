Preminuo bivši trener Borca

Rođen u Elemiru kod Zrenjanina 1953. godine, Vukša je komandu nad "crveno-plavima" preuzeo u ljeto 1997. godine od Ranka Tešića, pred start prve jedinstvene Prve lige Republike Srpske. U klubu je ostao do aprila 1998. godine, da bi se na kormilo vratio u ljeto 2000. godine, nakon što je dvije godine bio trener BSK-a. Sjajnu generaciju Borca koju su, između ostalih, činili Predrag Divljak, Denis Malešević, Vladan Grujić, Jovo Aranitović, Darko Maletić, Aleksandar Obrenović, Dalibor Vukelja, Aleksandar Šolak, Siniša Mrkobrada, Darko Ljubojević... Vukša je uspio da odvede do titule u Prvoj ligi Republike Srpske, prve od osnivanja lige.

Napustio je klub po osvajanju trofeja, dok je treći mandat na klupi odradio u jesenjem dijelu sezone 2004-2005. U trenerskoj karijeri komandovao je i igračima Krajine, Kozare, mrkonjićke Slobode i Sloge iz Srpca, prenosi Glas Srpske.