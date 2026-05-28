Logo
Large banner

Peskov: Upozorenja Moskve ne shvataju svi ozbiljno

Autor:

ATV
28.05.2026 12:10

Komentari:

0
Песков: Упозорења Москве не схватају сви озбиљно
Foto: Tanjug/AP

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da "ne shvataju svi ozbiljno" upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.

Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje, navodi RIA Novosti.

"Za nas je prioritetan mirovni proces i mirna sredstva za ostvarivanje naših ciljeva", rekao je portparol Kremlja.

Peskov je izjavio i da Kremlj očekuje dolazak specijalnih izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera čim budu spremni za posetu Moskvi.

"Čim budu spremni, biće nam drago da ih vidimo. Radujemo se njihovom dolasku", rekao je Peskov.

Komentarišući odnose sa Evropskom unijom, portparol Kremlja rekao je da se zemlje EU nisu obraćale Rusiji sa konkretnim predlogom za pregovore.

Путин-Токајев

Svijet

Putin: Saradnja Rusije i Kazahstana ključna za stabilnost regiona

On je dodao da Evropska unija, iako traži moguće posrednike i pregovarače, za sada nema konkretnu pregovaračku inicijativu prema Rusiji.

"Oni nemaju inicijativu za pregovore", rekao je Peskov.

(TANJUG)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dmitrij Peskov

Upozorenje

Moskva

Kremlj

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин, лијево у центру, разговара са предсједником Казахстана Касимом-Жомартом Токајевим током њиховог састанка у Палати независности у Астани, Казахстан, у четвртак, 28. маја 2026. године.

Svijet

Putin: Saradnja Rusije i Kazahstana ključna za stabilnost regiona

1 h

0
Европа постаје најтоплији континент: Научници открили зашто температуре дивљају

Svijet

Evropa postaje najtopliji kontinent: Naučnici otkrili zašto temperature divljaju

1 h

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp ponovo tužio ''Volstrit žurnal''

2 h

2
У Европи се налази најстарија кафана на свијету: Непрекидно ради већ више од 300 година

Svijet

U Evropi se nalazi najstarija kafana na svijetu: Neprekidno radi već više od 300 godina

2 h

1

  • Najnovije

12

37

Starović: Ekonomski samit u Banjaluci od velikog značaja za Srpsku

12

35

Zbog sulude greške Srpkinja 59 godina ne može da izvadi ličnu

12

34

Muškarac (41) izboden u stanu: Drama na Čukarici, policija i hitna na terenu

12

32

Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

12

29

Hrvatska mijenja zakon: Rad na crno postaje preskup rizik za poslodavce

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner