Peskov: Upozorenja Moskve ne shvataju svi ozbiljno

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da "ne shvataju svi ozbiljno" upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom.

Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje, navodi RIA Novosti.

"Za nas je prioritetan mirovni proces i mirna sredstva za ostvarivanje naših ciljeva", rekao je portparol Kremlja.

Peskov je izjavio i da Kremlj očekuje dolazak specijalnih izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera čim budu spremni za posetu Moskvi.

"Čim budu spremni, biće nam drago da ih vidimo. Radujemo se njihovom dolasku", rekao je Peskov.

Komentarišući odnose sa Evropskom unijom, portparol Kremlja rekao je da se zemlje EU nisu obraćale Rusiji sa konkretnim predlogom za pregovore.

On je dodao da Evropska unija, iako traži moguće posrednike i pregovarače, za sada nema konkretnu pregovaračku inicijativu prema Rusiji.

"Oni nemaju inicijativu za pregovore", rekao je Peskov.

(TANJUG)