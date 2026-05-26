Borac slavi titulu: „Najljepši poklon za 100. rođendan kluba“

Slavi se u Banjaluci. Borac je u posljednjem kolu Wwin lige savladao Posušje rezultatom 2:0 i tako na najbolji način okončao šampionsku sezonu, ali i obilježio jubilej 100 godina postojanja.

„Prelijepa slika danas danas iz Banjaluke. Ja moram ovim putem da čestitam svim igračima, stručnom štabu, kao i zaposlenicima u klubu na dominantnoj osvojenoj tituli ove godine u prvenstvu BiH. Mislim da smo na najljepši način čestitali stoti rođendan našeg kluba i ova titula je na neki način poklon našim najvjernijim navijačima. Zaista su bili vjetar u leđa svih ovih godina. Zaista im se od srca zahvaljujem“, poručio je Bogoljub Zeljković potpredsjednik FK „Borac“

Kako je Zeljković poučio, kalendar je takav da Borac nema mnogo vremena ni za odmor ni slavlje već se 10. juna ponovo okupljaju na stadionu gdje kreću pripreme za narednu sezonu. Kako je rekao, cilj jeste dolazak do grupne faze nekog od evropskih takmičenja, a prci cilj jeste da po prvi put u istoriji kluba osvoje uzastopn titulu u domaćem prvenstvu.

„Koristim priliku da čestitam Borcu šampionsku titulu. Mislim da su pokazali najviše u ovoj sezoni, da su imali dobar kontinuitet i da su na kraju zasluženo slavili titulu ove godine. Koristim priliku i da čestitam svim ostalim ekipama koje su izborile izlazak u Evropu, Sarajevu, Veležu i Zrinjskom. Takođe, čestitam svim ekipama koje su ove godine igrale ovaj format Wwin lige 10, Mislim da se pokazalo da smo donijeli dobru odluku da liga strpljivim koracima, malim ide polako naprijed“, kazao je Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH.

On je naglasio da još postoji mnogo prostora za napredovanje te je poručio da u budućnosti očekuje sve uspješnije rezultate.

„Savez radi ono što je u moći saveza, a to je da obezbijedi što bolju infrastrukturu, da obezbijedi što bolje uslove za igru. I naravno, fudbal je kao najvažnija sporedna stvar na svijetu svake godine, neko se više raduje, neko manje, ali to je sve sport“, poručio je Zeljković.

„Želim da se zahvalim svim ljudima, navijačima koji su došli danas da nas bodre i podrže i na kraju zajedni proslavimo, iako smo obezbijedili titulu prije nekoliko kola. Mislim da je ovo jedna fantastična sezona, ako pogledamo od početka do kraja mislim da smo zasluženo pobijedili i osvojili taj pehar koji nismo prošle godine uz taj jedan mali kiks, sada smo ispravili“, rekao je Stojan Vranješ.

Vranješ se osvrnuo i na lični jubilej - 300 odigranih utakcima za banjalučki Borac.

„Taj jubilej je krunisan i pobjedom i peharom. Jedan Banjalučanin koji je sanjao da igra za Borac, ovo je treća titula sa klubom, tako da, šta da kažem. Mogu biti samo presrećan što sam dio ovog kluba i dio ovih prekrasnih momaka, nabijača, upravi kluba“, rekao je Vranješ.

Prvi strijelac ove sezone sa 27 postignutih golova Luka Juričić kazao je da je veoma sretan i ponosan zbog cjelokupne sezone.

„Ovo je veliki uspjeh kluba na jedan ovako veliki jubilej, sto godina i naravno mogu biti presretan zbog sezone i postignutim jer ovo je do sada moj osobni rekord i idemo u novu sezonu još jače i nastaviti se potvrđivati iz utakmice u utakmicu“, rekao je Juričić.

Šef Stručnog štaba Vinko Marinović kazao je da je pobjeda kao i cjelokupna sezona bila veličanstvena.

„Danas smo opet potvrdili da smo najbolja ekipa. Dakle, držali smo se od prvog do posljednjeg kola i zaista sve čestitke mojim igračima, ja sam jako ponosan zbog njih na sve ovo što su uradili i sa osvajanjem ove titule upisali su se u istoriju. Pokazali su zaista jedan veliki karakter, mentalitet, drugarstvo, zajedništvo“, rekao je Marinović.

On je naglasio da je pred pred klubom 14 dana odmora i kreće se sa novim pripremama.

Srđan Grahovac, kapiten Borca takođe je potvrdio da je riječ o spektakularnoj i vrlo uspješnoj sezoni FK Borac te je poručio da se više slavilo nego treniralo s obzirom na sve uspjehe kao i jubilej od 100 godina.

„Rezultati potvrđuju da i u slavljeničkom ritmu možemo dapobjeđujemo protivnike. Prelijepa sezona iza nas, ja bih još jednom čestitao svim momcima i zahvali bih im se u svoje ime jer ipak ja to drugačije gledam. Odrastao sam ovdje, ovo je naš klub. Oni su tu došli da nam ovo sve omoguće tako da im se zahvaljujem još jednom što su nam za sto godina kluba omogućili da slavimo titulu“, poručio je Grahovac.