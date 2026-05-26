Zašto sutra zapaliti svijeću za mir i izbjegavati svađe: Slavimo Svetog Isidora

Postoje dani u crkvenom kalendaru koji vjernike ne podsjećaju samo na svetitelje, već i na snagu čovjeka da ostane dosledan sebi čak i onda kada ga život stavi pred najveće iskušenje. Upravo takav je današnji dan, posvećen Svetom mučeniku Isidoru Hioskom, hrišćaninu čija je vjera bila jača od straha, bola i smrti.

Njegova priča vjekovima izaziva poštovanje među vjernicima, jer govori o čovjeku koji nije pristao da se odrekne Hrista ni onda kada je znao da ga zbog toga čekaju strašna mučenja. U vremenu kada su hrišćani bili proganjani, Sveti Isidor ostao je miran, tih i nepokolebljiv, a njegove riječi i danas se prenose među pravoslavnim vjernicima kao simbol duhovne snage.

Zato se vjeruje da ovaj dan, 27. maj treba provesti u miru, tišini i molitvi, bez svađa, teških riječi i nemira.

Ko je bio Sveti mučenik Isidor

Sveti Isidor Hioski živeo je u vreme cara Dekija, u trećem vijeku, kada su hrišćani širom Rimskog carstva bili izloženi teškim progonima. Bio je poreklom iz Aleksandrije, a život je provodio u postu, molitvi i dobrim djelima.

Prema predanju, zbog svoje snage i hrabrosti odveden je u vojsku, ali se ubrzo saznalo da je hrišćanin. Tada je izveden pred vojvodu Numerija, koji je pokušavao da ga natera da prinese žrtvu rimskim idolima i odrekne se vjere.

Međutim, Isidor je ostao čvrst u svom uverenju.

- Ako mi i ubiješ tijelo, nad dušom mojom nemaš vlast. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista - rekao je prema hrišćanskom predanju.

Te riječi ostale su upamćene kao jedno od najpotresnijih svjedočenja vjere iz vremena ranih hrišćanskih stradanja.

Mučenje koje nije slomilo njegov duh

Kada je odbio da posluša naređenje, Sveti Isidor bio je izložen strašnim mukama. Predanje kaže da su ga tukli volovskim žilama, a potom mu odsjekli jezik kako više ne bi mogao da govori o Hristu.

Ipak, prema vjerovanju, ni tada nije prestao da slavi Boga.

Upravo taj trenutak mnogi vjernici smatraju dokazom njegove duhovne snage i potpune predanosti vjeri. Na kraju je osuđen na smrt mačem i pogubljen 251. godine, a njegovo tijelo je tajno sahranio prijatelj Amonije.

Kasnije su njegove mošti prenijete u hram podignut njemu u čast, a vjernici su vekovima svjedočili o isceljenjima koja su se, prema predanju, događala na tom svetom mjestu.

Zašto se vjeruje da današnji dan treba provesti u tišini

U narodnom predanju, dan posvećen Svetom Isidoru smatra se vremenom za unutrašnji mir, molitvu i smirenje. Vjernici danas izbegavaju svađe, teške razgovore i galamu, jer se veruje da ovaj praznik podsjeća čovjeka koliko su vjera, strpljenje i dostojanstvo važni čak i u najtežim trenucima.

Mnogi upravo danas pale sveću za zdravlje porodice i izgovaraju molitve za mir u domu i snagu da izdrže životna iskušenja.

U vremenu kada su ljudi često opterećeni brigama, bukom i svakodnevnim pritiscima, priča o Svetom Isidoru mnogima dolazi kao podsetnik da se najveća snaga nekada krije upravo u tišini i vjeri.

Sjećanje na svetitelja koji je ostao dosledan do kraja

Život i stradanje Svetog mučenika Isidora Hioskog i danas među vjernicima bude posebno poštovanje jer njegova priča nije samo priča o stradanju, već i o istrajnosti čoveka koji nije dozvolio da mu strah promeni srce.

Zato mnogi vjeruju da današnji dan treba provesti mirno, sa molitvom i zahvalnošću, sjećajući se svetitelja koji je pokazao da postoje vrijednosti koje ni najveće muke ne mogu da slome.

