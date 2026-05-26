Poznato kada će biti sahranjen Aleksandar Nešović Baja

Aleksandar Nešović Baja biće sahranjen u petak, 29. maja, u 14 časova i 15 minuta na Bežanijskom groblju, potvrdila je porodica nakon što je okončana zvanična identifikacija tijela.

Institut za sudsku medicinu "Milovan Milovanović" dostavio je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja ove godine. DNK analizom je nedvosmisleno utvrđeno da se radi o Nešoviću, čiji je nestanak supruga prijavila 13. maja oko 16 časova.

Prema saznanjima iz istrage, Nešović je ubijen u utorak, 12. maja, u kasnim večernjim satima, između 23 časa i ponoći. Zločin se dogodio u kamin sali poznatog beogradskog restorana "27" na Senjaku, gdje je žrtva upucana.

Odmah po prijavi nestanka, policija je pokrenula intenzivnu potragu koja je nekoliko dana kasnije rezultirala otkrivanjem ključnih dokaza u Sremu.

Četiri dana nakon ubistva, u subotu 16. maja, jake policijske snage blokirale su selo Putinci u opštini Inđija. Tamo je pronađen automobil marke "hjundai" koji je, kako je utvrđeno, egzekutorima poslužio za transport tijela sa Senjaka.

Osam dana od početka potrage, 21. maja, policija je došla do jezivog otkrića u obližnjem mjestu Jarkovci. Na teritoriji ove opštine otkopano je bure za motorno ulje u kojem je Nešovićevo tijelo bilo zabetonirano, kako bi se prikrili tragovi zločina.

Srbija STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE: Aleksandar Nešović Baja brutalno ubijen, a onda zabetoniran u buretu

Zbog krivičnog djela teško ubistvo i niza drugih krivičnih djela povezanih sa ovom likvidacijom, Više javno tužilaštvo u Beogradu trenutno sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica, a očekuje se da naredni dani donesu nove detalje o motivima ovog brutalnog smaknuća.

Od nestanka do pronalaska materijalnih dokaza

1. Sastanak i sukob (12. maj)

Aleksandar Nešović dolazi u ugostiteljski objekat na Senjaku na unapred ugovoreni sastanak. Prije ulaska u lokal, javlja se svojoj nevjenčanoj supruzi i saopštava joj lokaciju, nakon čega mu telefon postaje nedostupan. Tokom sastanka u lokalu izbija verbalni sukob. Prema navodima iz istrage Saša Vuković (48) sumnjiči se da je upotrebio vatreno oružje, koje mu je prethodno obezbjedila i donijela supruga Danka V. i ispalio više hitaca u Nešovića, nanevši mu smrtonosne povrede.

2. Prijava nestanka i uklanjanje tragova (13. maj)

Pošto se Nešović nije vratio kući, porodica zvanično prijavljuje njegov nestanak Nadležnim organima. Istovremeno, unutar objekta otpočinju radnje usmjerene na prikrivanje tragova zločina, čišćenje mjesta pucnjave i uklanjanje tijela iz restorana.

3.Forenzički pregled i prvi dokazi (14. maj)

Više javno tužilaštvo pokreće istragu. Tokom detaljnog uviđaja u restoranu, forenzičari i pored pokušaja čišćenja uspevaju da detektuju ključne dokaze:

Dvije čaure kalibra 9 mm

Tragove krvi registrovane pod specijalnim svjetlima

Mobilni telefon za koji se sumnja da je pripadao oštećenom, pronađen u blizini lokala.

4. Pronalazak tijela (21. – 22. maj)

Nakon višednevnog operativnog rada, pripadnici MUP-a lociraju tijelo Aleksandra Nešovića na teritoriji Vojvodine (u okolini Inđije). Tijelo je pronađeno skriveno na nepristupačnom terenu, nakon čega je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, a nadležni organi najavljuju procesuiranje svih odgovornih lica bez obzira na njihovu funkciju.

5. Dopunski pretres i nova privođenja (23. – 26. maj)

Forenzički timovi ponovo otvaraju objekat na Senjaku radi dopunskog pretresa. Tom prilikom pronađen je još jedan projektil u unutrašnjosti lokala. Uslijedilo je privođenje konobara Petra U. i donošenje rešenja o njegovom pritvoru, čime se krug osumnjičenih u ovom postupku proširuje.

STRUKTURA OSUMNjIČENIH: Ko se sve tereti u postupku?

Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi postupak protiv 11 lica, sa precizno podeljenim ulogama u zavisnosti od težine krivičnog dela:

Saša Vuković (48) i Mario S. (46): Terete se za krivično djelo teško ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja. Vuković se sumnjiči kao direktni izvršilac.

Danka V.: Osumnjičena da je suprugu obezbedila i donela komad vatrenog oružja neposredno pre izvršenja djela.

Veselin Milić (doskorašnji načelnik PU za grad Beograd): Obuhvaćen istragom jer je, prema prikupljenim podacima, bio prisutan u objektu tokom izvršenja krivičnog djela. Tereti se za pružanje logističke pomoći i učešće u radnjama koje su usmjerene na prikrivanje krivičnog djela i izvršilaca.

Hronika Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

Trojica policijskih službenika (Milićevo obezbjeđenje): Terete se za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje.

Dejan S.: Sumnjiči se da je pružio pomoć u transportu izvršilaca i tijela sa mjesta događaja ka unutrašnjosti zemlje.

Osoblje ugostiteljskog objekta (uključujući konobara Petra U.): Terete se za uklanjanje materijalnih tragova iz unutrašnjosti lokala i davanje lažnih iskaza tokom prvih informativnih razgovora.

Zvanični motiv sukoba još uvijek predmet istrage Višeg javnog tužilaštva.

S obzirom na to da su u predmetu prikupljeni brojni materijalni dokazi, DNK profili i snimci, očekuje se da naredna svjedočenja i vještačenja u potpunosti rasvjetle pozadinu ovog događaja. Istraga se intenzivno nastavlja.

(telegraf)