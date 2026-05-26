Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 42. kolu

Loto rezultati 42. kola, koje je izvučeno 26. maja 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 1, 6, 17, 19, 23, 24, 38.

Loto 7/30 rezultati, 42. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 600.000 KM izvučeni su brojevi: 1, 6, 17, 19, 23, 24, 38.

Loto plus rezultati, 42. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.950.000 KM izvučeni su brojevi: 2,6,14, 26, 34, 36, 38

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 42. kolo

Džoker igra u 42. kolu iznosila je 840.000 KM, izvučeni su brojevi: 2, 2, 9, 0, 2, 4.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.