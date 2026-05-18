Izvučen glavni dobitak na grčkoj lutriji Džoker od 11,6 miliona evra

18.05.2026 15:31

Foto: Waldemar Brandt/Pexels

Tiket kupljen u blizini Nikozije na Kipru donio je svom vlasniku glavni dobitak od 11,6 miliona evra na lutriji Džoker, najpopularnijoj i najpoznatijoj igri na sreću u Grčkoj, prenijeli su danas grčki mediji.

Tiket je kupljen u lokalnoj kladionici u selu Pano Deftera, u okrugu Nikozije, a izvlačenje dobitaka održano je u nedjelju uveče.

Dobitni tiket je bio jedini koji se našao u prvoj kategoriji 5+1, što ga čini jedinim dobitnikom višemilionskog džekpota.

Izvučeni dobitni brojevi bili su 40, 36, 5, 32, 33, sa Džoker brojem 8.

Zvaničnici lutrije rekli su da je tiket prodat u lokalnoj kladionici "Laki foks" u Pano Defteri.

Iako identitet dobitnika nije objavljen, zahvaljujući lokaciji kupovine tiketa malo selo je već privuklo pažnju širom Kipra, dok stanovnici spekulišu ko bi mogao da bude srećni igrač lotoa.

Grčki Džoker je najpopularnija i najpoznatija lutrijska igra tipa "Powerball" u Grčkoj, a organizuje je zvanična grčka lutrijska organizacija OPAP.

Ova igra na sreću je prvi put pokrenuta 16. novembra 1997. godine.

Najveći džekpot u istoriji grčke lutrije Džoker iznosi nevjerovatnih 28,8 miliona evra, a izvučen je u avgustu 2025. godine.

Ovaj istorijski rekord oboren je nakon što je igra prošla kroz čak 44 uzastopna kola bez glavnog dobitnika.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

