Jutarnje navike koje pomažu pri skidanju viška kilograma: Nema potrebe za dijetama

Način na koji započinjete dan ima mnogo veći uticaj na tjelesnu težinu nego što mnogi misle.

Prvih nekoliko časova nakon buđenja često određuju nivo energije, apetit i izbor hrane tokom ostatka dana, pa upravo jutarnje rutine mogu biti važan saveznik u procesu mršavljenja.

Kultura Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

Prema pisanju portala EatingWell, postoje četiri jednostavne navike koje mogu pozitivno uticati na metabolizam, osjećaj gladi i kontrolu unosa hrane.

Stručnjaci danas sve manje govore o drastičnim dijetama, a sve više o svakodnevnim rutinama i životnim navikama. Upravo male, ali dosljedne promjene često daju dugoročnije rezultate od strogih ograničenja.

Nutricionistkinja Melisa Mitri objašnjava da zdrave jutarnje navike stvaraju efekat domina – jedna dobra odluka podstiče sljedeću, pa tako cijeli dan može krenuti zdravijim putem.

Auto-moto Kinezi imaju rješenje: Kada vam pukne guma, neće vam trebati dizalica

Kvalitetan san je osnova

Jedan od najvažnijih faktora za regulaciju tjelesne težine jeste dovoljno sna. Stručnjaci preporučuju između sedam i devet časova kvalitetnog odmora, jer nedostatak sna može pojačati apetit i povećati želju za kaloričnom hranom.

Nutricionistkinja Mendi Enrajt ističe da umor često dovodi do lošijih izbora hrane, posebno povećane želje za slatkišima i brzom hranom.

Čaša vode odmah nakon buđenja

Vrlo jednostavna navika, poput ispijanja vode ujutro, može imati pozitivan efekat na organizam. Melisa Mitri savjetuje da se voda popije u prvih pola časa nakon ustajanja, jer pomaže hidrataciji, podstiče varenje i može smanjiti osjećaj lažne gladi.

Nutricionistkinja Boni Taub-Diks navodi da redovan unos vode može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine, jer povećava osjećaj sitosti i smanjuje potrebu za prejedanjem.

Srbija Preminuo otac Aleksandra Nešovića Baje: Umro nakon tragičnog gubitka sina

Doručak bogat proteinima

Proteinski doručak može pomoći da duže ostanete siti i smanjite želju za grickalicama tokom dana. Proteini utiču na hormone gladi i doprinose očuvanju mišićne mase, koja je važna za potrošnju energije.

Među najboljim izborima za jutarnji obrok izdvajaju se:

jaja

grčki jogurt

mladi sir

kefir

orašasti plodovi

mahunarke

Stručnjaci preporučuju i jednostavne smutije sa bobičastim voćem, grčkim jogurtom i spanaćem kao brz i hranljiv doručak.

Društvo Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu

Jutarnja fizička aktivnost

Vježbanje ujutro može dodatno podstaći sagorijevanje masti i poboljšati kontrolu apetita. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno vježbaju ujutro često imaju niži indeks tjelesne mase i manji obim struka.

Mršavljenje se rijetko zasniva na jednom velikom potezu. Mnogo češće rezultat dolazi kroz male navike koje se svakodnevno ponavljaju. Upravo zato kvalitetan san, hidratacija, dobar doručak i jutarnje kretanje mogu postati važna osnova za zdraviji život i stabilniju tjelesnu težinu.

(B92)