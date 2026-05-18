Logo
Large banner

Jutarnje navike koje pomažu pri skidanju viška kilograma: Nema potrebe za dijetama

Autor:

ATV
18.05.2026 15:04

Komentari:

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Foto: Pixabay

Način na koji započinjete dan ima mnogo veći uticaj na tjelesnu težinu nego što mnogi misle.

Prvih nekoliko časova nakon buđenja često određuju nivo energije, apetit i izbor hrane tokom ostatka dana, pa upravo jutarnje rutine mogu biti važan saveznik u procesu mršavljenja.

Дара Бугарска

Kultura

Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

Prema pisanju portala EatingWell, postoje četiri jednostavne navike koje mogu pozitivno uticati na metabolizam, osjećaj gladi i kontrolu unosa hrane.

Stručnjaci danas sve manje govore o drastičnim dijetama, a sve više o svakodnevnim rutinama i životnim navikama. Upravo male, ali dosljedne promjene često daju dugoročnije rezultate od strogih ograničenja.

Nutricionistkinja Melisa Mitri objašnjava da zdrave jutarnje navike stvaraju efekat domina – jedna dobra odluka podstiče sljedeću, pa tako cijeli dan može krenuti zdravijim putem.

Точак на ауту

Auto-moto

Kinezi imaju rješenje: Kada vam pukne guma, neće vam trebati dizalica

Kvalitetan san je osnova

Jedan od najvažnijih faktora za regulaciju tjelesne težine jeste dovoljno sna. Stručnjaci preporučuju između sedam i devet časova kvalitetnog odmora, jer nedostatak sna može pojačati apetit i povećati želju za kaloričnom hranom.

Nutricionistkinja Mendi Enrajt ističe da umor često dovodi do lošijih izbora hrane, posebno povećane želje za slatkišima i brzom hranom.

Čaša vode odmah nakon buđenja

Vrlo jednostavna navika, poput ispijanja vode ujutro, može imati pozitivan efekat na organizam. Melisa Mitri savjetuje da se voda popije u prvih pola časa nakon ustajanja, jer pomaže hidrataciji, podstiče varenje i može smanjiti osjećaj lažne gladi.

Nutricionistkinja Boni Taub-Diks navodi da redovan unos vode može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine, jer povećava osjećaj sitosti i smanjuje potrebu za prejedanjem.

Најновија вијест

Srbija

Preminuo otac Aleksandra Nešovića Baje: Umro nakon tragičnog gubitka sina

Doručak bogat proteinima

Proteinski doručak može pomoći da duže ostanete siti i smanjite želju za grickalicama tokom dana. Proteini utiču na hormone gladi i doprinose očuvanju mišićne mase, koja je važna za potrošnju energije.

Među najboljim izborima za jutarnji obrok izdvajaju se:

  • jaja
  • grčki jogurt
  • mladi sir
  • kefir
  • orašasti plodovi
  • mahunarke

Stručnjaci preporučuju i jednostavne smutije sa bobičastim voćem, grčkim jogurtom i spanaćem kao brz i hranljiv doručak.

oblacno

Društvo

Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu

Jutarnja fizička aktivnost

Vježbanje ujutro može dodatno podstaći sagorijevanje masti i poboljšati kontrolu apetita. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno vježbaju ujutro često imaju niži indeks tjelesne mase i manji obim struka.

Mršavljenje se rijetko zasniva na jednom velikom potezu. Mnogo češće rezultat dolazi kroz male navike koje se svakodnevno ponavljaju. Upravo zato kvalitetan san, hidratacija, dobar doručak i jutarnje kretanje mogu postati važna osnova za zdraviji život i stabilniju tjelesnu težinu.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mršavljenje

Gubitak kilograma

višak kilograma

Doručak

zdrave jutarnje navike

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сергеј Лавров Русија

Svijet

Lavrov: Brisel ne dozvoljava rješavanje sukoba u Ukrajini

5 h

0
Ово је Весна коју је тешко ранио супруг у Јеховцу

Hronika

Ovo je Vesna koju je teško ranio suprug u Jehovcu

5 h

0
Александар Вучић и Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac sa Vučićem: Odnosi Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu

5 h

0
Викторија Сикрет славна манекенка

Stil

Adriana Lima u bezvremenskoj crnoj haljini u Kanu: Ljepotica pokazala da klasika ne izlazi iz mode

5 h

0

Više iz rubrike

Старење руке

Zdravlje

Naučnici: Ljudsko tijelo brzo stari u dva životna perioda

12 h

0
Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Zdravlje

Ovo su mogući razlozi zbog kojih ne gubite kilograme iako ste na dijeti i redovno vježbate

12 h

0
Спавање

Zdravlje

U ovoj zemlji ljudi spavaju najmanje, a važe za jedan od najbogatijih i najdugovječnijih naroda svijeta

1 d

0
преглед мамографија

Zdravlje

Kada započeti mamografiju? Različite preporuke otežavaju odluku ženama

1 d

0

  • Najnovije

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

19

32

Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

19

25

Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner