Cvijanović: Ko god postavlja pitanje gdje je novac uplaćen Vijaduktu, neka se obrati Šmitu i Hasanoviću

ATV
18.05.2026 15:32

Srpski član Predsjedništva Bih Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da Republika Srpska nije ni isplatila dug Vijaduktu, već Kristijan Šmit i zamjenik ministra finansija u Savjetu ministara Muhamed Hasanović.

"Pored toga što se petljao u politička i pravosudna pitanja, Šmit je sebi dao za pravo da se nelegalno igra i sa budžetima i sa novcem poreskih obveznika", naglasila je Cvijanović.

Na pitanje da prokomentariše pisanje slovenačkih medija da je novac koji je BiH uplatila Vijaduktu "nestao", nakon što je ta kompanija promijenila vlasnika, Cvijanović je odgovorila Srni da oni koji sada prave konstrukcije o novcu isplaćenom Vijaduktu, zaboravljaju da je Vlada Republike Srpske odbijala da izvrši bilo kako plaćanje, jer nikada nije dobila potvrdu o validnosti računa.

"To, naravno, nije bila prepreka Šmitu i njegovom finansijskog egzekutoru Muhamedu Hasanoviću da tu isplatu izvrše", rekla je Cvijanović.

Za razliku od onih koji su zarobili koncesiju, a nisu imali da plate ni za kancelariju i poreske obaveze, dodala je ona, Elektroprivreda Republike Srpske je uspjela da izgradi novi energetski objekat na Vrbasu, što je bio prvi poduhvat te vrste decenijama nakon rata.

"Ipak, interesantno je da oni koji su napadali institucije Republike Srpske da nisu izmirili obavezu po arbitražnom sporu ili navodnu nagodbu, sad su našli za shodno da se pitaju gd‌je je završio novac, čiju isplatu je naredio Kristijan Šmit.

Prema tome, ko god bi postavio pitanje gd‌je je završio novac treba da obrati Šmitu i Hasanoviću", poručila je Cvijanović, prenosi SRNA.

Vukanović kandidat za člana Predsjedništva BiH

Vulić: Sabina Ćudić bavi se globalnim pitanjima umjesto problemima u Kantonu Sarajevo

Košarac: Opozicija u Srpskoj - poželjni partner Sarajeva

Dodik: Međunarodna intervencija dolazi glave konceptu BiH

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

