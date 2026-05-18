U Crnoj Gori poskupljuje gorivo

U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od jedan do pet centi saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Litar supera 95 i 98 poskupeće pet, odnosno četiri centa i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68 evra. Cijena evrodizela biće viša za dva centa i iznosiće 1,69 evra. Lož ulje će poskupiti jedan cent i koštaće 1,73 evra. (Tanjug)

