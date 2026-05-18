Ubijeni dostavljač se spremao za maturu: Kupio je i odijelo...

18.05.2026 12:56

Убијени достављач се спремао за матуру: Купио је и одијело...
Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubistva 19-godišnjeg dostavljača pice. Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je kako su građani proveli dvije neprospavane noći te da će sutra biti proglašen Dan žalosti i održana sahrana stradalog mladića.

"Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubistvo u gradu, jer je Drniš miran grad gd‌je nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija dodavši kako je posebno potresno što je stradao mladi čovjek kojemu je tek trebao početi život, piše Slobodna Dalmacija.

"Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati matursku veče 29. maja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti", rekao je gradonačelnik Drniša. Kaže kako je jutros izašao u grad i zatekao ga potpuno praznog, tržnica i ulice bez prolaznika.

"Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija"

"Trebaće, vjerojatno, i d‌jeci u školama pomoći. Moramo sad psihološki pomoći i zajednici. Svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija", ističe Dželalija.

Sahrana će se održati u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraćaja biće održana komemoracija u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao. Direktor škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu te da je cijela zajednica potresena tragedijom..

Policija je noćas uhapsila Kristijana Aleksića koji je u subotu u 23,05 sati pucanjem iz vatrenog oružja na terasi porodične kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti picu.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

