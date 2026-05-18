Novi snimak incidenta u Splitu: Putnici snimili trenutak kada je avion skliznuo sa piste

18.05.2026 09:37

Foto: Društvena mreža X/Turbine Traveller

Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak iz putničke kabine aviona Kroacija erlajnsa koji je u subotu tokom poletanja iz Splita za Frankfurt skrenuo sa piste i završio na travnatoj površini. U incidentu nije bilo povređenih, a Agencija za istragu nesreća pokrenula je istragu.

Istraga je započeta

Glavni istražilac vazduhoplovnih nesreća Darko Petrin rekao je da je istraga na samom početku i da se sprovode opsežne tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok. „Iz razloga koji su još uvijek nepoznati, avion je skrenuo ulijevo tokom poletanja, zatim je napustio asfaltni dio piste i završio na travnatoj površini. Uzrok zanošenja tek treba da se utvrdi“, rekao je Petrin.

On je potvrdio da je uviđaj na licu mjesta završen, ali da su ključni istražni koraci, uključujući analizu podataka iz takozvanih crnih kutija, još uvijek u toku. Snimač podataka leta (FDR) i snimač glasa u pilotskoj kabini (CVR) su već zaplijenjeni i obrađuju se. Očekuje se da će uzrok incidenta biti poznat za nekoliko mjeseci.

Manja oštećenja na avionu

Petrin je naglasio da niko od putnika ili članova posade nije povređen. Avion Erbas A220-300 je pretrpeo minimalnu štetu, naime na prednjem dijelu stajnog trapa i manju štetu na lijevom motoru.

Prema njegovim riječima, razgovori sa posadom biće obavljeni u narednim danima, a u istragu će biti uključeni proizvođač aviona i druge stručne institucije kako bi se prikupili svi relevantni podaci.

