Uhapšeno lice iz Čelinca po potjernici Suda BiH

Policija u Banjaluci uhapsila je lice iz Čelinca čiji su inicijali A.C. za kojim je po naredbi Suda BiH raspisana centralna potjernica.

Hapšenje je izvršeno juče, a ovo lice će danas biti sprovedeno u Sud BiH, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

U saopštenju se navodi da su pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili i četiri vozača jer su, upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola, učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

Policija je juče u Prnjavoru uhapsila lice čiji su inicijali D.V. iz Prnjavora, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a kod ovog lica utvrđeno je prisustvo 2,09 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Lice čiji su inicijnali Z.M. iz Prnjavora uhapšeno je u subotu u Banjaluci jer je, upravljajući putničkim vozilom, učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem utvrđeno je prisustvo od 1,97 promila alkohola u organizmu.

Policija je 15. maja u Banjaluci uhapsila lica čiji su inicijali G.R. i M.M. oba iz Banjaluke, jer su upravljajući putničkim vozilima učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

Kod lica G.R. utvrđeno je prisustvo od 2,23, a kod lica M.M. 1,93 promila alkohola u organizmu.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv ovih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci, prenosi Srna.