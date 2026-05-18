Kraj talačke krize: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Kiseljaku

Muškarac inicijala M.P. (1972)) koji je osumnjičen za ubistvo punice i ranjavanje žene lociran je i uhapšen, potvrđeno je za ATV.

Kako je potvrdio za ATV, Muamer Karadža portparol MUP SBK, osumnjičeni je živ.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je teško ranjen.

- Dana 18.05.2026.godine, u 07.55.sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, opština Kiseljak. Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972.godine, iz Kiseljaka, prema 2 člana uže porodice (ženskog spola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno.

Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog KD-a. O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, a povodom navedenog događaja, bićete blagovremeno obaviješteni - potvrđeno je iz MUP-a SBK.