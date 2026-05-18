Godišnji remont trafostanice: Osmaci sutra bez električne energije

Autor:ATV
Radnici "Elektro-Bijeljine" izvodiće sutra radove na godišnjem remontu trafostanice "Caparde", dalekovodima "Šekovići", "Osmaci", "Kulina" i "Snagovo", saopšteno je iz ovog preduzeća.
Planski remont je predviđen od 9.00 do 17.00 časova, kada će bez električne energije biti oko 2.000 korisnika sa kompletnog područja opštine Osmaci i manjeg dijela opštine Šekovići.
Iz "Elektro-Bijeljine" korisnike mole da uvaže ovaj zastoj, kako bi se stvorili optimalni uslovi za pouzdanost sistema distribucije električne energije.
