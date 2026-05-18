Pijan napravio haos kod Laktaša: Automobilom udario u ogradu, pa se zakucao u naplatne kućice

Na naplatnim kućicama u Jakupovcima sinoć oko 22 časa dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil udario u ogradu, a potom i u objekte za naplatu putarine.

Prema saznanjima Aloonline, vozač je prvo izgubio kontrolu nad vozilom i ostvario kontakt sa zaštitnom ogradom, nakon čega se zakucao u naplatne kućice.

Kako se nezvanično saznaje, vozač je u trenutku udesa upravljao automobilom pod dejstvom alkohola.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi na sreću nije bilo teže povrijeđenih lica. Incident je prošao sa materijalnom štetom, dok su kod vozača konstatovane lakše tjelesne povrede.

Više detalja o tačnim uzrocima i okolnostima udesa biće poznato nakon što nadležni organi kompletiraju izvještaj o uviđaju.