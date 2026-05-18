Užas u BiH: Djevojka prebijena moli za pomoć

Na društvenoj mreži Fejsbuk objavljen je niz fotografija i video snimak na kojem se vidi djevojka oblivena krvlju kako moli za pomoć.

"Tražimo pomoć, podršku i da institucije ozbiljno shvate ovaj slučaj. Ako neko zna kako možemo doći do pravde i zaštite, neka nam se jave. Nijedna djevojka ne zaslužuje strah i nasilje", napisala je sestra žrtve i identifikovala kao napadača njenog momka.

Fejsbuk objava

Prema podacima do kojih smo mogli doći, slučaj se dogodio u okolini Gradačca. Kontaktirali smo MUP Tuzlanskog kantona više puta, ali odgovor nismo dobili.

Prema našim nezvaničnim informacijama, slučaj je prijavljen policiji. Od zvaničnih institucija nismo dobili odgovor šta se poduzelo po pitanju ovog slučaja, odnosno, da li je osumnjičeni procesuiran.

U međuvremenu, javio se veliki broj ljudi koji je izrazio podršku djevojci, iako sve okolnosti slučaja nisu poznate.

Sestra djevojke je podijelila i fotografiju napadača, odnosno momka koji je navodno pretukao njenu sestru.

Navodno osumnjičeni za napad

Napominjemo da nema zvaničnih informacija oko ovog slučaja.