Košarac: Opozicija u Srpskoj - poželjni partner Sarajeva

ATV
18.05.2026 10:54

Кошарац: Опозиција у Српској - пожељни партнер Сарајева
Sarajevo uvijek bira opoziciju u Srpskoj, jer su im poželjni partneri i uvijek su im dobri oni koji su spremni da politički legitimitet traže izvan Srpske, umjesto u narodu koji predstavljaju, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Opozicija u Srpskoj bira svakoga, samo da bi došla na vlast. Nije im važno da li je to `trojka`, SDA... Prioritet im je pozicioniranje i dolazak na funkciju po svaku cijenu", ocijenio je Košarac, koji je i član Glavnog odbora SNSD-a.

S druge strane, dodao je on, prioritet SNSD-a je politička volja naroda Srpske.

"Naša politika nikada nije zavisila od toga ko je partner u Sarajevu, već isključivo od toga kakvu volju je iskazao narod Republike Srpske. Nama nisu važne političke kombinacije u Federaciji BiH, niti učestvujemo u tuđim kalkulacijama", pojasnio je Košarac.

On je na "Instagramu" naveo da je interes SNSD-a Republika Srpska i srpski narod i da građani Srpske to prepoznaju u svakom izbornom ciklusu.

"Srpski narod je šef SNSD-u. Sarajevo je šef opoziciji u Srpskoj. To je nepremostiva razlika", zaključio je Košarac.

