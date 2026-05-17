Kojić: Neustavne odluke Šmita i Incka ne treba da budu dio pravnog sistema

17.05.2026 12:34

Милорад Којић
Poslanik u Predstavničkom domu Milorad Kojić izjavio je da sve neustavno što su donijeli Kristijan Šmit i Valentin Incko treba da prestane da bude dio pravnog sistema.

Kojić je istakao da odlazak Šmita i ranije Incka pokazuje da kršenje Ustava i bezakonje u demokratskim društvima ne smije da postoji.

Naglasio je da su njihova neustavna djelovanja sama po sebi napravila izopačen princip nejednakosti gradđana pred zakonom.

Ukazao je da odluke koje su donosili nisu donosili oni koje je narod birao da budu dio zakonodavne vlasti, jedini ovlašćeni po Ustavu da donose zakone.

- Sama ta činjenica podrazumijeva da sva neustavna djelovanja njih dvojice treba da prestanu da budu dio pravnog sistema u BiH, jer su kao takva neustavna i narušavaju osnovne principe vladavine prava i jednakosti građana pred zakonom - zaključio je Kojić za Srnu.

Milorad Kojić

Kristijan Šmit

Komentari (1)
