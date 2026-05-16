Cvijanović na konferenciji američkog Savjeta za nacionalnu politiku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku (CNP) koji okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u SAD

"Među najznačajnijim govornicima na ovoj konferenciji bili su sekretar za saobraćaj u administraciji predsjednika Trampa Šon Dafi i predsjedavajući Predstavničkog doma SAD Majk Džonson, lider Republikanske stranke u Senatu Džon Tun, kao i brojni senatori i kongresmeni. Zahvalnost organizatorima na pozivu, zadovoljstvo je bilo prisustvovati ovom prestižnom događaju", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Instagram.